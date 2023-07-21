Обвиняемого в госизмене Илью Сачкова могли отравить Business FM: обвиняемого в госизмене Илью Сачкова могли отравить

Фото: Group-IB Press Service/Global Look Press

Илья Сачков

Business FM сообщает, что основателя компании Group-IB Илью Сачкова могли отравить за несколько месяцев до его задержания. По информации издания, бизнесмен был доставлен в одну из петербургских больниц с симптомами отравления в начале июня 2021 года. Именно там он записал видео, на котором предупредил о своем возможном исчезновении, рассказал его брат Дмитрий.

Родственник задержанного также отметил, что сам основатель компании верил в свое отравление. Пробы, взятые у Сачкова, были отправлены в Москву на анализ. Однако тогда отравление не подтвердилось. После этого предпринимателя начали лечить от болезни Крона, что дало положительный результат.

Сачков был задержан в сентябре 2021 года. Его обвиняют в передаче секретных сведений иностранным спецслужбам в ущерб интересам Российской Федерации. Уголовному делу присвоен гриф «секретно». Сам Сачков отрицает все обвинения и не признает вину.

Федеральная служба безопасности завершила расследование дела о государственной измене против Сачкова. Наказание по этой статье предусматривает до 20 лет лишения свободы. Прокуратура запросила для бизнесмена 18 лет в колонии строго режима.