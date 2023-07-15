Суд арестовал семерых фигурантов дела о покушении на Маргариту Симоньян

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Басманный суд Москвы арестовал семерых подозреваемых в подготовке покушения на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргариты Симоньян, сообщили РИА Новости в суде. Им может грозить до семи лет по статье УК «хулиганство, совершенное группой лиц или с применением оружия».

Ходатайства следователя в отношении несовершеннолетних граждан Г. 2005 года рождения, Е., С., З. 2006 года рождения, на момент совершения преступления несовершеннолетнего Н., а также Балашова Михаила Михайловича, Савельева Егора Сергеевича, обвиняемых в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 УК РФ, удовлетворены и им избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 14.09.2023, — рассказал собеседник агентства.

Ранее отмечалось, что среди подозреваемых есть несовершеннолетние.

Утром 15 июля ФСБ сообщила, что российские силовые ведомства предотвратили попытки покушений украинских спецслужб на Симоньян и журналистку Ксению Собчак. Задержания подозреваемых прошли в Москве и Рязанской области — среди них оказались неонацисты из группировки «Параграф-88».

У задержанных изъяли автомат Калашникова с патронами, резиновые дубинки, ножи, кастеты и наручники. Они подтвердили, что действительно готовили покушение по заданию Службы безопасности Украины за вознаграждение.

Позднее появилось видео с допроса одного из исполнителей. Он признался, что следил за Симоньян за вознаграждение и ждал от куратора оружие для совершения убийства. Его задержали, когда он пришел забрать спрятанный автомат Калашникова.