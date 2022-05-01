Старовойт назвал причину повреждения ж/д моста в Курской области Губернатор Курской области Старовойт: обрушение железнодорожного моста было диверсией

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Глава Курской области Роман Старовойт подтвердил, что частичное обрушение железнодорожного моста в регионе произошло в результате диверсии. По данному факту было возбуждено уголовное дело, детали предоставят общественности после расследования.

Друзья, к сожалению, информация подтвердилась, это была диверсия. <...> Следственные органы и специалисты силовых ведомств будут разбираться, — заявил губернатор.

Об инциденте с железнодорожным мостом стало известно сегодня днём. По информации Старовойта, частичное обрушение было обнаружено на 67-м километре железной дороги Суджа — Сосновый Бор: ветка, на которой произошло обрушение, использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших в результате подрыва нет. Суджанский район находится на юго-западе Курской области и граничит на юге и юго-западе с Сумской областью Украины.