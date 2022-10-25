Стало известно, ждать ли роста заболеваемости коронавирусом до Нового года Вирусолог Бутенко: до Нового года не стоит ждать всплеска заболеваемости коронавирусом

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В настоящее время ситуация с коронавирусной инфекцией в России является благополучной, так как произошла замена трех основных доминирующих вариантов за весь период пандемии, заявил NEWS.ru руководитель отдела НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Бутенко. По его мнению, до Нового года не стоит ждать всплеска новых случаев коронавируса, так как наращивание и возрастание заболеваемости с появлением новых штаммов происходит в течение более продолжительного времени, чем два месяца.

До Нового года осталось немного времени. Тенденция по заболеваемости пока спокойная. Остается ноябрь и декабрь. Обычно наращивание и возрастание заболеваемости с появлением новых вариантов происходит в течение более продолжительного времени. Мне кажется, ничего особенного к Новому году не должно произойти, — считает Бутенко.

Вирусолог подчеркнул, что за все время пандемии произошло три замены доминирующих вариантов коронавируса. Речь идет о китайском, «дельта-штамме» и «омикроне», который хоть и отличается легкими случаями заболеваемости и минимальными случаями летальности, но при этом вызывает массовое заражение. Люди приобрели массовый естественный иммунитет к «омикрону», поэтому сейчас наблюдается благоприятное состояние практически во всех странах мира, пояснил эксперт. Что касается перспектив развития ситуации с коронавирусом, то она довольно неопределенная.

Учитывая повышенную способность к мутации и возникновению новых вариантов, остановить вирус практически невозможно. Если это будут варианты как «омикрон», это практически не страшно, но могут возникнуть более заразные штаммы, которые вызывают тяжелые заболевания и могут передаваться быстро. Это исключить нельзя. Оптимистическая точка зрения состоит в том, что в течение трех лет произошла смена различных генетических вариантов и они вызывали пики заболеваемости, в таком случае происходит образование антител и специфических групп, способных защищать от различных вариантов. Тогда распространение будет не в таких масштабах, — подытожил Бутенко.

Ранее руководитель Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейшие мутации COVID-19 могут оказаться более опасными. В этой связи он отметил, что фонд готов производить и распространять модернизированные варианты вакцины «Спутник» в течение трех месяцев после появления нового штамма вируса.