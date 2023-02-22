Стало известно о закрытии уголовного дела против Тесака «Коммерсант»: суд прекратил уголовное преследование националиста Марцинкевича после смерти

Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Мытищинский городской суд Московской области по просьбе родственников прекратил уголовное преследование националиста Максима Марцинкевича, также известного как Тесак. Об этом сообщает «Коммерсант», По данным издания, ходатайство о прекращении преследования подал отец Марцинкевича.

В своей заявлении мужчина согласился с прекращением уголовного преследования сына в связи с его смертью. В рамках законодательства РФ подобная мотивировка является нереабилитирующим обстоятельством. Ранее родственники Тесака отказывались от данного варианта.

По словам адвоката семьи Марцинкевича Алексея Михальчика, после того, как в конце 2022 года подмосковный суд отклонил ходатайство родственников о рассмотрении дела Тесака посмертно с участием присяжных, доверители «утратили интерес к процессу». Защитник подчеркнул, что для семьи Марцинкевича важно было выяснить в суде обстоятельства гибели Максима, «но при проведении процесса одним судьей это полностью исключалось».

Максим Марцинкевич (Тесак) являлся основателем националистической организации «Формат-18» (признана экстремистской организацией и запрещена в России). В рамках структуры Тесак запустил проект «Оккупай педофиляй», участники которого искали любителей несовершеннолетних и устраивали над ними показательные издевательства, записывая процесс на видео. В августе 2014 года Тесак был приговорен к пяти годам лишения свободы за разжигание национальной и религиозной розни. В 2018 году он получил еще десять лет колонии строгого режима за нападение на людей.

Марцинкевич должен был выйти на свободу в 2021 году. Однако в сентябре 2020-го, согласно официальной версии, он покончил с собой в челябинском СИЗО. Родные не верят в самоубийство Марцинкевича и считают, что его сначала пытали, а потом убили, выдав смерть за суицид.

Отмечалось, что незадолго до смерти Тесак оформил девять явок с повинной. Марцинкевич дал показания против соратников, позволившие раскрыть серию убийств, которые были совершены в 2003 и 2007 годах. Он заявил на камеру, что помогал переносить тела убитых гастарбайтеров, а после этого «подбрасывал головы в Гольяново».