Стало известно о пропаже погранотряда ВСУ после боев в Харьковской области Погранотряд ВСУ пропал без вести после боев у Дегтярного в Харьковской области

Пограничный отряд ВСУ пропал без вести после боев у села Дегтярное в Харьковской области, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Населенный пункт был занят ВС РФ 17 июля.

Родные и близкие военнослужащих 1-го погранотряда Украины сообщают, что о судьбе их родственников ничего неизвестно после окончания ожесточенных боев в районе села Дегтярное, — говорится в сообщении.

Ранее британская газета The Daily Telegraph сообщила, что ВСУ потеряли надежду удержать Покровск (Красноармейск) под натиском российских войск. По ее данным, украинские военные называют падение города лишь вопросом времени.

Также отмечается, что общий моральный дух подразделений, участвующих в обороне районного центра, «крайне низок». Журналисты передают, что многие из бойцов ВСУ уже «подали заявления о переводе в другие бригады».

До этого военный эксперт, доцент кафедры политического анализа РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев заявил, что бои за Покровск могут продлиться до конца года или даже перейти на следующий год. По его словам, ВСУ будут держаться за него как за один из ключевых пунктов обороны.