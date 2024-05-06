Стало известно о первых потерях французского военного легиона на СВО Рожин: французский военный легион понес первые потери под Часовым Яром

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Французский военный легион столкнулся с первыми потерями в зоне проведения специальной военной операции, написал в Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин. По его словам, наемники могли потерять до семи человек под Часовым Яром. Рожин подчеркнул, что это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину ради денег, а профессиональные военнослужащие стран НАТО.

Это уже не тиктокеры, которые приезжали на Украину заработать денег, а при первой угрозе бежали с позиций, паковали чемоданы и уезжали обратно. Сейчас в бой вступили подготовленные, высокомотивированные бойцы. Иначе говоря, профессиональные военнослужащие стран НАТО, — заявил аналитик.

Рожин добавил, что впервые сообщения о прибытии иностранцев в Часов Яр были перехвачены еще месяц назад. Он предположил, что тогда российские десантники могли столкнуться с бойцами французского Иностранного легиона. По мнению эксперта, подразделение задействовали в обороне Часова Яра на фоне ухудшения положения ВСУ.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что французских солдат ждет незавидная судьба при отправке войск НАТО на Украину. По его мнению, они не смогут повлиять на ситуацию на поле боя.