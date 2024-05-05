Военэксперт рассказал о последствиях отправки французских войск на Украину Военэксперт Дандыкин заявил о возросшем риске отправки войск НАТО на Украину

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Французских солдат ждет незавидная судьба при отправке войск НАТО на Украину, заявил военный эксперт Василий Дандыкин в беседе с NEWS.ru. По его словам, Североатлантический альянс может заявить о своей непричастности.

Во французские легионы, как правило, поступают наемники, которые за свои заслуги через определенное количество лет получают гражданство Франции. 1500 солдат, конечно, не смогут повлиять на ситуацию на фронте. Но радоваться нам здесь нечему, — сказал Василий Дандыкин.

Эксперт подчеркнул, Париж может попытаться вновь продавить идею об отправке натовских войск на Украину после этого. Дандыкин допустил, что президент Франции Эммануэль Макрон все-таки решил пойти на тот шаг, о котором ранее неоднократно заявлял.

В Италии ранее жестко отреагировали на возможность отправки своих солдат на Украину. Министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera прокомментировал соответствующие заявления Эммануэля Макрона. По его словам, они «наращивают напряженность».

Позиция Италии, добавил министр, не меняется. Крозетто уточнил, что Украине нужно всячески помогать, а власти это уже делают. Однако министр исключил прямое вмешательство военных Италии в конфликт.