В Италии отреагировали на слова Макрона об отправке войск на Украину Министр Крозетто: Италия исключает отправку своих военных на Украину

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Эммануэль Макрон

Италия исключает возможность отправки своих солдат на Украину, заявил министр обороны страны Гуидо Крозетто в интервью Corriere della Sera. По его словам, заявления президента Франции Эммануэля Макрона «наращивают напряженность».

Наша позиция не меняется: мы всегда говорили, что Украине нужно всячески помогать, и мы это делаем, но мы также всегда исключали прямое вмешательство наших военных в конфликт, — сказал министр.

Ранее глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон заявил, что отправка войск НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к опасной эскалации. По его словам, было бы неправильно, если бы солдаты из стран Североатлантического альянса «убивали российских бойцов».

На самой Украине заявление Макрона об отправке войск на Украину не считают предвестником конкретных шагов. Как пишет издание «Страна», слова французского лидера скорее выполняют роль зондажа, чтобы «прощупать почву». Кроме того, сам он не торопится посетить Киев с визитом, отмечается в публикации.

Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс считает, что французский народ не простит президенту Макрону новых военных кладбищ. По его словам, нынешний лидер республики может повторить главную ошибку Наполеона.