«Опасная эскалация»: глава МИД Британии об отправке войск НАТО на Украину Глава МИД Британии: отправка войск НАТО на Украину приведет к опасной эскалации

Отправка войск НАТО в зону боевых действий на Украине приведет к опасной эскалации, заявил глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон в интервью телеканалу Sky News, комментируя соответствующую идею президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, было бы неправильно, если бы солдаты Североатлантического альянса убивали российских бойцов.

Я бы не стал отправлять солдат НАТО в страну, так как это было бы опасной эскалацией. В этом также нет необходимости. К настоящему моменту мы подготовили больше 60 тыс. украинских военных. Я считаю, что было бы неправильно, если бы солдаты НАТО убивали российских солдат, — сказал Кэмерон.

Он добавил, что в настоящее время западные страны подготовили более 60 тысяч украинских военных. Как отметил британский министр, в настоящее время наблюдается важный переломный момент в международных отношениях. Кэмерон также призвал наращивать оказываемую Украине помощь, чтобы заключить «справедливый мир».

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что высказывание Макрона о возможной отправке войск на Украину является важным и очень опасным. По его словам, французский лидер продолжает говорить о возможности прямой вовлеченности Запада в конфликт. Как отметил Песков, это очень опасная тенденция и Россия за ней наблюдает.