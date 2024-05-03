На Украине объяснили слова Макрона об отправке войск на помощь Киеву «Страна.ua»: Макрон не присылает войска на Украину даже после прорывов России

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Заявление президента Франции Эммануэля Макрон об отправке войск на Украину вряд ли является предвестником конкретных шагов, пишет «Страна.ua». Отмечается, что слова французского лидера скорее выполняют роль зондажа, чтобы «прощупать почву». Кроме того, сам он не торопится посетить Киев с визитом.

Украинское издание подчеркивает, что Макрон выставил два условия для отправки войск — прорыв российской армии и просьба Киева. При этом журналисты пишут, что, если б все зависело только от желания Украины, то президент Владимир Зеленский уже давно бы обратился с такой просьбой. Тоже самое и по поводу прорыва армии РФ. С начала года их уже было два — в Авдеевке и в Очеретино, напомнило издание.

Как считают журналисты, причина, по которой иностранные войска так и не были введены, — отсутствие консенсуса по этому вопросу в НАТО. Идею не поддержали ведущие державы Альянса: США, Великобритания, Германия и Италия, напомнило издание.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Макрон без согласования с парламентом Франции может отправить на Украину только Иностранный легион. По его словам, это достаточно боеспособное подразделение, но у него нет тяжелого вооружения. Матвийчук считает, что Макрон может принять решение об отправке не более 10 тысяч бойцов.

В свою очередь первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев предострег, что французские солдаты, которых Макрон отправит на Украину, будут уничтожены. По его словам, иностранцам нечего делать в зоне боевых действий.