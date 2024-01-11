Стали известны подробности задержания оппозиционера Удальцова Адвокат Волкова: квартиру Удальцова никто не переворачивал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Удальцов

Обыск в доме оппозиционера Сергея Удальцова был проведен корректно, его квартиру «никто не переворачивал», рассказала NEWS.ru адвокат Удальцова Виолетта Волкова. По ее словам, на оппозиционера завели дело по оправданию терроризма из-за постов в интернете.

Сейчас известно то, что уголовное дело возбуждено по оправданию терроризма за какие-то интернет-посты, но за какие — неизвестно. Обыск прошел, насколько я понимаю, достаточно корректно. Он длился недолго, квартиру никто не переворачивал. Я уже, собственно, успела чуть-чуть пообщаться. Были изъяты цифровые носители. Все, больше ничего не могу сказать. Мы с Сергеем согласовали мое участие в деле. И, собственно, меня ждет сейчас следствие, — сообщила Волкова.

Она также отметила, что дальнейшее информирование о ходе дела может быть затруднено, так как в подобных случаях часто берется подписка о неразглашении.

Я буду в Следственном комитете примерно через полчаса, соответственно, там, на месте, уже будет понятно, что происходит, как происходит и почему происходит. Единственное, что не знаю, смогу ли я после того, как я туда зайду, вам что-то комментировать. Потому что обычно в таких делах сразу берется подписка о неразглашении. То есть это будет уже, скажем так, более сдержанный комментарий без каких-то там мнений, указаний на обстоятельства, — пояснила Волкова.

Ранее ТАСС сообщал, что координатора «Левого фронта» Сергея Удальцова задержали сотрудники правоохранительных органов и увезли на допрос, а в его квартире был проведен обыск.

В декабре 2023 года Тверской суд Москвы приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ после попытки развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади. По словам самого Удальцова, мероприятие было посвящено дню рождения экс-главы правительства СССР. Он добавил, что участвовал в согласованной акции наравне с депутатами КПРФ.

В 2014 году Мосгорсуд признал Удальцова виновным в организации массовых беспорядков. Его приговорили к 4,5 года колонии, он свою вину не признал. Координатор «Левого фронта» вышел на свободу в августе 2017 года.