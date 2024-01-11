Лидера «Левого фронта» допрашивают следователи «112»: лидера «Левого фронта» Сергея Удальцова допрашивают в СК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал «112» сообщает, что координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов в настоящий момент находится на допросе в Следственном комитете. По информации канала, утром в его квартиру пришли правоохранители и провели там обыск.

По данным канала, в отношении лидера общественного движения возбуждено уголовное дело по статье об оправдании терроризма. Причиной для этого, как уточняет канал, стал пост Удальцова в Telegram.

21 декабря сотрудники правоохранительных органов задержали лидера «Левого фронта» в ходе акции на Красной площади. Удальцов уточнил, что мероприятие было посвящено дню рождения Иосифа Сталина. Активист добавил, что его доставили в ОВД «Китай-город». При этом, по словам Удальцова, мероприятие все же продолжилось, но без него.

Позднее в своем Telegram-канале Удальцов рассказал, что на него собираются составить протокол о проведении несанкционированной акции. Активист отметил, что не понимает, как это соотносится с согласованной акцией, в которой он участвовал наравне с депутатами от КПРФ.

После этого Тверской суд Москвы приговорил Удальцова к 40 часам обязательных работ из-за того, что он попытался развернуть флаг с изображением Иосифа Сталина на Красной площади. Тогда координатор «Левого фронта» заявил о намерении обжаловать решение суда.