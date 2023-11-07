Стал известен диагноз худрука Малого театра Соломина Mash: у худрука Малого театра подтвердили инсульт

Telegram-канал Mash сообщил, что врачи подтвердили инсульт у художественного руководителя Малого театра Юрия Соломина. По информации канала, он находится в реанимации, его состояние стабильно тяжелое.

Канал уточнил, что диагноз удалось поставить после проведения КТ-исследования. По информации Mash, состояние Соломина осложняется из-за тяжелой формы гипертонии, сахарного диабета и атеросклероза. Mash добавил, что на момент госпитализации Соломин чувствовал слабость в левой руке, у него кружилась голова и была нарушена речь.

Об ухудшении состояния актера стало известно 6 ноября. В пресс-службе Малого театра сообщили, что на момент госпитализации худрук находился в сознании. Telegram-канал «112» в свою очередь сообщал, что актер упал обморок во дворе жилого дома.

Режиссер Малого театра Андрей Житинкин добавил, что артист часто ложится на профилактику в больницу и наблюдается у врачей. Он посоветовал не беспокоиться, потому что в театре не сообщали о чем-то «страшном».

Ранее сообщалось, что в Москве госпитализировали народную артистку РСФСР Людмилу Максакову. Ее увезли в больницу прямо из театра имени Вахтангова. Он упала после спектакля и получила ушиб головы.