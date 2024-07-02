Российские исследователи узнали секреты взрывателя ракеты ATACMS Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские специалисты досконально изучили взрыватель американской ракеты ATACMS, рассказал в беседе с РИА Новости эксперт по работе с вооружением. Внутри оказался сложный механизм с возможностью установок в зависимости от задач.

Данная боевая часть была разработана для противокорабельной ракеты, а в дальнейшем была установлена на ракету ATACMS. Мы произвели обезвреживание взрывателя. На нем установлен промежуточный детонатор <…> Секретов в нем для нас не осталось никаких, — сказал он.

Накануне, 1 июля, сообщалось, что российские специалисты исследуют боевые части ракеты американского производства ATACMS, чтобы выяснить принципы работы ее системы наведения и коррекции полета. Исследователь отметил, что в распоряжении российских экспертов оказались корректирующая полет GPS-антенна и три лазерных кольцевых гироскопа.

Ранее сообщалось, что специалисты Ростеха осмотрели трофейный танк Abrams. Генеральный директор госкорпорации Сергей Чемезов уточнил, что изучение трофейной техники необходимо для анализа особенностей вооружений и военной техники противника, а также тенденций их развития.

В мае на Поклонной горе в парке Победы открылась выставка вооружений и военной техники, захваченных российскими военнослужащими в качестве трофеев в ходе спецоперации на Украине. Посетителям предоставлены немецкие БМП Marder и танки Leopard, американские БМП Bradley, БТР М113, бронемашина International MaxxPro, бронеавтомобили HMMWV M1151 и HMMWV M998, буксируемая гаубица M777.