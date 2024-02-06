Создателя «планшета Чубайса» могут признать банкротом «Роснано» намерена через суд признать ООО «Пластик Лоджик» банкротом

Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Анатолий Чубайс демонстрирует гибкий монитор ридера Plastic Logic 100, разработанный британской компанией Plastic Logic

Компания «Роснано» планирует направить заявление о банкротстве ООО «Пластик Лоджик» в Арбитражный суд Москвы, следует из данных портала «Федресурс». Именно эта организация является разработчиком «планшета Чубайса» (экс-руководитель «Роснано» Анатолий Чубайс).

Инициирование процедуры банкротства ООО «Пластик Лоджик» связано с завершением оценки перспектив восстановления платежеспособности компании, проведенной командой «Роснано» для возврата первоначальных инвестиций, — уточнили в корпорации.

В 2010-2012 годах «Роснано», когда компанией управлял Чубайс, вложила 7,1 млрд рублей в разработчика некремниевых дисплеев Plastic Logic. Корпорация получила 43,84% его акций.

Ранее Telegram-канал Mash писал, что «Роснано» засудила компанию эстрадного исполнителя Льва Лещенко и бизнесмена Юрия Финка ООО «Финк электрик». По данным канала, организация задолжала корпорации за аренду помещения почти 15 млн рублей. До судебных разбирательств соучредителем фирмы был в том числе композитор Игорь Крутой, но позже он покинул дело.

Mash уточнял, что в «Финк электрике» обещали делать элементы космических аппаратов и железнодорожное оборудование, но вскоре у компании начались проблемы. По данным канала, еще в 2022 году от владельцев компании потребовали 11,7 млн рублей, а к концу 2023 года долг вырос почти до 15 млн.