https://static.news.ru/photo/9a17910c-7342-11ea-85a5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские сенаторы поддержали проект закона о назначении уголовной ответственности за нарушение карантинных мер во время пандемии COVID-19 вплоть до семи лет тюрьмы.

Авторы документа предложили ужесточить наказание для всех, кто нарушает санитарно-эпидемиологические правила. Если действия нарушителей повлекут за собой массовое заражение, то за такое преступление будет наложен штраф от 500 до 700 тысяч рублей. Кроме того, можно лишиться права заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение карантина повлечёт за собой смерть человека по неосторожности, то наказание последует в виде штрафа от одного до двух миллионов рублей или срока до пяти лет. В случае смерти двух или более лиц нарушитель может оказаться в тюрьме на срок от пяти до семи лет, передаёт РИА Новости.

Кроме того, во вторник Госдума приняла поправки в Кодекс об административной ответственности (КоАП), которые устанавливают штрафы до 300 тысяч рублей для здоровых граждан, нарушивших условия карантинного режима.

Если гражданин нарушил карантин в условиях угрозы распространения коронавируса, ему приписывается штраф в размере от 15 тысяч рублей до 40 тысяч рублей. Если это сделало должностное лицо — от 50 тысяч рублей до 150 тысяч рублей, если юридическое — от 200 тысяч рублей до 500 тысяч рублей.

Как писал NEWS.ru, ранее российские парламентарии приняли законопроект, усиливающий уголовную ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.