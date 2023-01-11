Совет директоров «Почты России» выбрал нового руководителя Новым генеральным директором «Почты России» назначили Михаила Волкова

Фото: Почта России

Михаил Волков

Совет директоров «Почты России» выбрал нового генерального директора, сообщила пресс-служба организации. Должность вместо Максима Акимова занял Михаил Волков. Новый гендиректор компании пришел в «Почту России» в 2017 году. Тогда он занял должность заместителя генерального директора по операционному управлению и розничной торговле, передает РИА Новости.

Решение: освободить от должности генерального директора АО «Почта России» Максима Алексеевича Акимова... Решение: назначить на должность генерального директора АО «Почта России» Волкова Михаила Юрьевича с 11 января 2023 года, — говорится в сообщении.

Волков был заместителем генерального директора по операционному управлению и розничной торговле до 2021 года. После он возглавлял «Спортивные лотереи», распространяющие «Национальную лотерею», организуемую Минфином РФ в поддержку развития бокса и спорта высоких достижений.

Ранее в онлайн-компании VK состоялось назначение трех новых вице-президентов. Соответствующую должность в направлении развития почтовых сервисов и магазина приложений занял Иван Мыздриков. Вице-президентами VK по технологиям и разработке, а также по стратегическим проектам стали Александр Тоболь и Рустам Хайбуллов соответственно.

Мыздриков останется руководителем ряда проектов, таких как RuStore, «Почта», «Облако», «Календарь». Кроме того, он продолжит возглавлять работу сервисов по продуктивности, куратором которых он был в качестве главы проекта RuStore.