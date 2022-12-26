Руководство VK назначило трех новых вице-президентов Иван Мыздриков, Александр Тоболь и Рустан Хайбуллов стали новыми вице-президентами VK

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В онлайн-компании VK состоялось назначение трех новых вице-президентов. Соответствующую должность в направлении развития почтовых сервисов и магазина приложений занял Иван Мыздриков. Вице-президентами VK по технологиям и разработке, а также по стратегическим проектам стали Александр Тоболь и Рустам Хайбуллов соответственно.

Мыздриков останется руководителем ряда проектов, таких как RuStore, «Почта», «Облако», «Календарь». Кроме того, он продолжит возглавлять работу сервисов по продуктивности, куратором которых он был в качестве главы проекта RuStore.

Тоболь занимает должность СТО в соцсети «ВКонтакте» с 2019 году. После назначения он продолжит руководить технической командой и направлением единых технологий видеоплатформы «VK Видео», сервисов «VK Звонки» и «VK Клипы».

Хайбуллов станет во главе реализации ключевых активностей VK по цифровизации. Прежде топ-менеджер был директором департамента по реализации стратегических проектов компании.

Ранее вице-президент департамента рекламных технологий VK Егор Абрамец рассказал, что соцсеть «ВКонтакте» в 2022 году сфокусировалась на поддержке малого и среднего бизнеса, наладив открытый диалог с предпринимателями и разработав простые и эффективные инструменты. По его словам, за этот год число сообществ и групп бизнеса в VK выросло более чем на 40%.

Число пользователей, подключенных к «Магазину» «ВКонтакте», увеличилось в полтора раза. Этот сервис объединил 40 млн товаров от более чем 360 тысяч предпринимателей.