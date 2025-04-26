Составлен список знаменитостей, которые критикуют парад Победы в Москве

Фото: Иллюстрация NEWS.ru/Global Look Press

Оказаться на параде Победы в Москве в 80-ю годовщину окончания Великой Отечественной войны хотели бы не все российские артисты. Торжественные мероприятия критиковали в основном те звезды, которые находятся за рубежом. Об этом — в материале NEWS.ru

Кто из уехавших артистов критиковал парад Победы

Дмитрий Назаров

С критикой праздничных мероприятий на Красной площади в Москве выступил народный артист России Дмитрий Назаров. В соцсетях он назвал торжество «парадом бессилия и запретов» и предложил не отмечать 9 Мая. По мнению актера, затраченные на праздник деньги можно было бы использовать для благоустройства домов ветеранов. Назаров вместе с супругой проживает во Франции.

Моргенштерн

Негативно высказывался о параде Победы и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). По его мнению, «гордиться просто нечем». Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил проверить слова Моргенштерна, после чего тот уехал из России в ОАЭ. После исполнитель жил в США и Великобритании, получил паспорт Израиля, а в конце 2024 года объявил, что страдает проблемами с психикой и будет проходить лечение в рехабе.

25 апреля 2025 года движение «Зов народа» обратилось к главе СК России Александру Бастрыкину с просьбой снять статус иноагента с Моргенштерна, об этом заявил NEWS.ru руководитель организации Сергей Зайцев. По его словам, музыкант отошел от аморального образа жизни.

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«Мы не только за постоянные блокировки и запреты. Во всем есть справедливая середина. Алишер, ранее открыто демонстрировавший аморальный образ жизни, сейчас демонстрирует перемены. Он признал, что скучает по России, обращается к духовным ценностям и помогает нуждающимся детям. Считаем, что это дает основания для рассмотрения его ситуации», — отметил Зайцев.

Алексей Панин

Выступал против парада Победы и актер Алексей Панин. В 2022 году он назвал торжественные мероприятия по случаю 9 Мая в России «пафосом» и «показухой».

Покинувший Россию после начала спецоперации на Украине актер недавно признался, что жалеет о невозможности приехать в родную деревню. Артист заявил, что с удовольствием вернулся бы в РФ «на недельку».

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Алексей Панин

В декабре прошлого года Апелляционный военный суд оставил в силе заочный приговор Алексею Панину, обвиняемому в публичном оправдании терроризма, — артист получил 6 лет колонии. Согласно решению суда, ему также запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение трех лет.

Кто из оставшихся в РФ звезд осудил День Победы

Максим Виторган

О том, что «нам нечего праздновать» 9 Мая, в 2019 году заявил актер Максим Виторган. В своих соцсетях он призвал отказаться от шумных торжеств и «плясок с танчиками». Артист призвал сделать 9 Мая «днем тишины» или «днем скорби». Виторган живет в Москве, играет в спектаклях «День радио», «В Бореньке чего-то нет» и постановке «Громкие» с Викторией Толстогановой.

Михаил Ширвиндт

К словам актера о 9 Мая присоединился и телеведущий Михаил Ширвиндт. В своем Telegram-канале он заявил о неуместности демонстрации патриотической символики и военной техники на улицах страны в этот день. По его мнению, 9 Мая не торжественная дата, а день памяти о событиях, которые унесли миллионы жизней. Ширвиндт также живет в Москве, пишет книги, выпускает корм для животных и производит YouTube-шоу.

Дмитрий Шепелев

Критиковал День Победы и телеведущий Дмитрий Шепелев. 9 мая 2021 года он опубликовал на своей странице в Instagram (деятельность в РФ запрещена) видео полета военных истребителей в небе над Москвой. Экс-супруг певицы Жанны Фриске признался, что не понимает, зачем в этот грустный день нужно демонстрировать военную мощь.

Фото: Artyom Zotov/Global Look Press Дмитрий Шепелев

«Для меня это день грусти. Я всегда считал, что он должен быть напоминанием об ужасах войны, предостережением „больше никогда“ и днем памяти. И вот с демонстрацией военной мощи, которая только подчеркивает готовность к войне, у меня это никак не сочетается», — пояснил Шепелев в посте.

В 2022 году телеведущий заявил, что ему «стыдно за русских», и попросил прощения у украинцев. В 2024 году Шепелев вел шоу о домашних животных «В кругу друзей» на телеканале «Россия 1», сейчас занимается продюсированием телепрограмм для Rutube.

Ксения Собчак

Высказывалась о 9 Мая и телеведущая Ксения Собчак. В 2021 году в своем Telegram-канале она призналась, что «испытывает странные чувства», когда улицы Москвы перекрываются для подготовки к параду Победы. Журналистка назвала 9 мая «днем памяти и скорби», а не праздником демонстрации оружия.

Кто из артистов не хотел бы оказаться на параде Победы

Телеведущая Татьяна Лазарева призналась, что боится возвращаться в Россию, где она заочно осуждена на 6,5 года колонии общего режима за оправдание терроризма. Артистка сообщила, что не поддерживает проведение парада Победы и акции «Бессмертный полк», и призвала подписчиков отказаться от празднования 9 Мая.

В своих соцсетях она прочла стихотворение режиссера Евгении Беркович о том, как дед-фронтовик приходит к мужчине во сне и просит отпустить его «на покой», не вспоминать о Великой Победе и не участвовать в акции «Бессмертный полк». Сейчас Лазарева живет в Испании, открыто осуждает действия России и принимает участие в антироссийских проектах.

Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press Татьяна Лазарева

Возмутился парадом Победы и актер Павел Майков. Он высказал мнение, что «в войне нет победителей», и призвал «не бряцать оружием» 9 мая, «не голосить песни», а «заткнуться и не пукать вверх народными деньгами».

Кого из артистов не позовут на парад Победы в Москве

Россияне в Сети предполагают, что в 2025 году на мероприятия на Красной площади не пригласят народную артистку СССР Аллу Пугачеву, ее дочь заслуженную артистку России Кристину Орбакайте и комика Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По мнению многих россиян, не будет на параде Победы и экс-участника группы «Ногу свело!» Максима Покровского (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), актрисы Чулпан Хаматовой, а также актера Артура Смольянинова (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они уехали из РФ после начала СВО, осудив действия российских властей.

Вероятно, не пригласят на праздник в честь 80-летия окончания Великой Отечественной войны и лидера группы «Би-2» Леву Би-2 (настоящее имя — Егор Бортник, внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В своем блоге он поздравил с Днем Победы не россиян, а «союзнические войска», а после признался, что РФ вызывает у него «омерзение и брезгливость».

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