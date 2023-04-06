Соловьев призвал повесить Дарью Трепову и ее сообщников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владимир Соловьев

Журналист Владимир Соловьев призвал повесить Дарью Трепову и ее сообщников, как это делал Советский Союз с нацистами. В эфире программы «Полный контакт» он также обматерил комиков Александра Долгополова и Гарика Оганесяна, которые во время стендапа пошутили над смертью военкора и блогера Владлена Татарского погибшего при теракте в кафе Санкт-Петербурга.

Вот эта тварь, которая осуществляла [теракт], при том продуманно. Теперь ее кто-то жалеет? Запад ее жалеет? Ее надо повесить вместе с ее сообщниками, как вешал Советский Союз нацистов, — сказал он.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля. В этот день в заведении проходил творческий вечер военкора. На мероприятие пришла девушка по имени Дарья Трепова. Она передала Татарскому статуэтку, в которой, по предварительной версии, была взрывчатка. В кафе произошел взрыв. В результате произошедшего военкор погиб, более 30 человек пострадали. Трепову заключили под стражу до 2 июня. Первоначально было возбуждено уголовное дело об убийстве, которое вскоре переквалифицировали на теракт.

Позднее на концерте в Берлине Долгополов и Оганисян разыграли на сцене пародию на вручение статуэтки Татарскому. Видео с выступления комиков распространилось в социальных сетях. На сцене Долгополов преподнес Оганесяну статуэтку, которую тот поставил рядом с собой. Зрители отреагировали на этот номер смехом и аплодисментами.