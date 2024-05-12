Соболев призвал к жестким ответным действиям после обстрелов Белгорода Депутат Соболев призвал нарушить пути доставки западного оружия на Украину

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Удар ВСУ по жилому многоэтажному дому в Белгороде стал вопиющим случаем, доказывающим, что российской стороне нужно действовать более решительно для прекращения поставок вооружений на Украину, рассказал NEWS.ru член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев. Депутат добавил, что ВС России готовы действовать более жестко, чтобы отодвинуть противника как можно дальше от границ страны.

Этот вопиющий, чудовищный случай еще раз доказывает, что нам нужно принимать более решительные меры на фронтах СВО, для того чтобы исключить все средства разведки, прекратить доставку западных вооружений на территорию Украины. Нужно сделать все, чтобы они туда не поступали. Также необходимо усиливать средства противовоздушной обороны, — отметил он.

Соболев также напомнил, что российская армия значительно усилилась, если сравнивать с прежними показателями: увеличилась численность личного состава, улучшено оснащение боевой техникой. По его мнению, все это говорит о том, что ВС России готовы выполнять более решительные задачи, но последнее слово при принятии решений будет за президентом страны и Министерством обороны.

Но я призываю действовать более жестко. Как известно, ВСУ и по Луганску нанесли удар, и по Донецку. Чтобы обеспечить безопасность, в том числе новых регионов России, мы должны как можно дальше отодвинуть войска Украины от наших границ, — заключил он.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о прямом попадании украинской ракеты в многоэтажный жилой дом, в результате которого обрушился целый подъезд, с десятого по первый этаж. Точной информации о пострадавших и погибших пока нет, на месте ведется разбор завалов.