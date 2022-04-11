СМИ: законопроект о внесудебной блокировке СМИ могут принять 18 мая

Законопроект о внесудебном прекращении деятельности СМИ Генеральной прокуратурой могут принять уже 18 мая. Об этом пишут «Известия», При этом речь идёт как об иностранных, так и о российских изданиях.

По информации «Известий», Госдума 18 мая может рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», — говорится в материале.

Документ предлагает наделить генерального прокурора РФ и его заместителей полномочиями по признанию недействительной регистрации СМИ в том случае, если они распространяют недостоверную информацию. В случае с иностранными изданиями речь идёт о так называемых зеркальных мерах реагирования.

Как рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Андрей Луговой, срочность в подготовке проекта обусловлена тем, что за последний месяц, по словам депутата, «мы наблюдаем, какое большое количество российских СМИ блокируются без какого-либо решения суда на территории западных государств».

«Известия» отмечают, что причиной для блокировки издания могут стать три типа сообщений. Первый — дискредитация использования Вооружённых сил РФ, призывы к организации и участию в несанкционированных акциях и введению антироссийских санкций, а также пропаганда экстремизма. Второй — распространение информации в неприличной форме, оскорбляющей «человеческое достоинство и общественную нравственность», а также выражающей явное неуважение к государству.

Третий вариант — недостоверная информация (фейки), создающая угрозу здоровью и имуществу граждан, мешающая работе учреждений и предприятий, содержащая данные об использовании ВС РФ.

В случае принятия законопроекта, Генпрокуратура сможет направлять требования в Роскомнадзор о незамедлительном признании недействительной регистрации СМИ или прекращении действия его лицензии на вещание.

За поддержку законопроекта выступают все фракции, кроме КПРФ, где считают, что новые нормы позволят закрыть любое СМИ, выступающее с критикой действия властей.

Ранее стало известно, что в российском законодательстве может появиться новое наказание за исполнение санкций недружественных стран в России. Соответствующий законопроект предусматривает лишение свободы сроком до 10 лет. Он предлагает дополнить часть 2 статьи 201 УК РФ о превышении должностных полномочий нормой о действиях в целях исполнения антироссийских санкций.

Таким образом, за исполнение санкций в России можно получить штраф в размере до 1 млн рублей или в размере дохода осуждённого за период до пяти лет, либо принудительные работы сроком до пяти лет с лишением права в течение трёх лет занимать определённые должности, либо лишение свободы сроком до 10 лет.