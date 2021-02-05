СМИ сообщили о возможной скорой отставке Силаунова

https://static.news.ru/photo/9c79e5a2-6884-11eb-a235-96000091f725_660.jpg Антон Силуанов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Министр финансов России Антон Силуанов в скором времени может уйти в отставку, он может покинуть пост уже на следующей неделе.

О готовящееся смене в Минфине РФ сообщил журналист «Дождя» и бывший ведущий «Разговора с Дмитрием Медведевым» Михаил Фишман, пишет URA.RU.

Отмечается, что конфликт между Силуановым и премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным назрел давно, предполагается, что он может быть связан с тем, что Минфин, формально находящийся в ведомстве председателя правительства, в последнее время напрямую докладывается президенту РФ Владимиру Путину.

Возможно, заявлению Силуанова об отставке уже дан ход. И тогда уже очень скоро, уже в начале следующей недели сменится руководство Министерства финансов, — отмечает Фишман.

На место Силуанова, который занимает свой пост значительно дольше, чем Мишустин кресло премьера, глава кабмина может предложить главу Федеральной налоговой службы Дмитрия Егорова, занимавшего пост замглавы ФНС, когда её возглавлял сам Мишустин.

Политолог Илья Гращенков считает, что слухи о скорой отставке Силуанова могут быть небезосновательными.

Силуанов достался Мишустину в наследство от правительства Медведева. Это человек, чей образ мысли, видимо, противоречит другому первому заму Мишустина — Андрею Белоусову, — пояснил эксперт.

Ранее NEWS.ru писал, что, по мнению главы Минфина Антона Силуанова, сохранение долгосрочного рейтинга России на уровне BBB со стороны агентства S&P подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

Силуанов также назвал залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимую Банком России денежно-кредитную политику.