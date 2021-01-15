Силуанов: сохранившее рейтинг России S&P подтвердило верность курса кабмина

https://static.news.ru/photo/85a374e8-5780-11eb-af7b-fa163e074e61_660.jpg Антон Силуанов Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что решение агентства S&P Global Ratings о сохранении долгосрочного рейтинга России на уровне «BBB-» подтверждает эффективность мер правительства по преодолению беспрецедентных вызовов 2020 года.

S&P 16 января подтвердило долгосрочный рейтинг РФ в иностранной валюте на инвестиционном уровне «BBB-», прогноз стабильный.

Это особенно важно в ситуации, когда более половины государств мира в прошлом году столкнулись с понижением рейтинга, прогноза по нему, по крайней мере, от одного из агентств «большой тройки», — цитирует министра РИА Новости.

Силуанов также назвал залогом устойчивости экономики РФ в условиях внешних шоков консервативное бюджетное планирование, механизм бюджетного правила и проводимую Банком России денежно-кредитную политику.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в 2020 году Россия увеличила государственный спрос, соответственно, расходы были существенно наращены, «но это не может продолжаться постоянно», заявил Антон Силуанов. Он считает, что «экономика начинает генерить свой спрос и продолжать такую же бюджетную политику». По его словам, в 2021 году основной задачей станет восстановление в стране предпринимательской активности.