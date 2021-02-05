СМИ: к прокурору по делу Навального приставили охрану

https://static.news.ru/photo/cd91fb90-6869-11eb-a961-96000091f725_660.jpg Екатерина Фролова Фото: Скрин с видео пресс-службы Московского городского суда

Сотрудники государственной охраны будут сопровождать прокурора уголовно-судебного управления прокуратуры Москвы Екатерину Фролову, участвовавшую в судебном заседании по делу оппозиционера Алексея Навального, в ходе которого его приговорили к 3,5 года в колонии строгого режима.

Фролова в настоящее время находится под защитой, — сообщил MK.RU неназванный источник.

При этом собеседник издания не уточнил, почему прокуратура приняла решение обеспечить прокурора охраной. Официальных комментариев по этому вопросу в прокуратуре не дали.

2 февраля Симоновский суд Москвы на выездном заседании принял решение о замене условного срока для Алексея Навального на реальный по ходатайству ФСИН, которая обвинила оппозиционера в многократных нарушениях нормативов условного срока по делу «Ив Роше».

Навальный был задержан 17 января в аэропорту Шереметьево после прилёта из Германии. Его отвезли в отдел полиции города Химки — ближайший к аэропорту крупный город, — где на следующий день прошло выездное заседание Химкинского горсуда, оппозиционера заключили под стражу на 30 суток. Навальный был задержан за нарушение испытательного срока по делу «Ив Роше». 29 декабря блогера объявили в розыск.

Накануне NEWS.ru писал, что по заверению Общественной наблюдательной комиссии Москвы, оппозиционер Алексей Навальный не имеет жалоб на содержание в спецблоке «Матросской Тишины».