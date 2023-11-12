Сладков заявил о скором «большом развитии» инженерных войск ВС РФ Сладков: инженерные войска ВС РФ стоят на пороге большого развития

Фото: МО РФ

Боевая работа ОТРК Искандер

Инженерные войска Вооруженных сил России (ВС РФ) стоят на пороге большого развития, заявил военный корреспондент Александр Сладков в своем Telegram-канале. Но чтобы к этому прийти, России необходимо обратить внимание на три фактора, отметил он.

Во-первых, опыт маскировки в рамках СВО, он настолько насыщен, что систематизировать, изучить и превратить в теорию и учебную практику будет стоить сил, — написал журналист.

Вторым фактором он назвал разработку «линии Суровикина», ставшей частью оборонительных сооружений на новых российских территориях. Военкор отметил, что заложенные мины позволяют «устраивать такие лабиринты для противника, что выходить он будет, условно говоря, сугубо на наши пулеметы».

Третьим фактором, по мнению Сладкова, является актуализация сирийского опыта подземной войны из-за войны на Ближнем Востоке. По его словам, российскому командованию необходимо принять его во внимание.

Мы этот опыт игнорируем в СВО, нет прорыва в его применении нами, это сказывается прежде всего в отсутствии штатных инженерных средств малой механизации для скорой работы под землей, — отметил военкор.

Ранее Сладков заявил, что целью СВО является расплата за убийства в Донбассе, совершенные со стороны Киева, а не только попытка остановить продвижение НАТО на Восток. Первую причину он назвал основной, по которой была начата спецоперация.