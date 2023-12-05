Сладков: Африка становится прохладной для ЕС и теплой для России Сладков сообщил, что Россия возвращается в Африку

Фото: Djibo Issifou/dpa/Global Look Press

Россия возвращается в Африку, развивая активные связь со странами континента, сообщил в Telegram репортер Александр Сладков. Он также отметил, что «скользкие европейцы» и «обглоданные американцами» перестают нравится африканцам.

Пообщались, подписали кое-какие документы. Россия возвращается в Африку. Это серьезный континент, и мы стараемся не делать резких движений, не говорить лишних слов. Потому что Россия отвечает за свои действия и слова, выполняет все договоренности, даже устные. Янки и англичане, европейцы этим никогда не отличались, поэтому с ними дел иметь никто не желает, — написал он.

Ранее депутат Дмитрий Новиков завил, что страны Африки болезненно реагируют на политику западных стран и с большим пониманием относятся к позиции России и Китая на мировой арене. Так он прокомментировал слова вице-канцлера Германии Роберта Хабека, который призвал африканские страны выступить против российских и китайских амбиций на континенте. По словам депутата, Европа использует слабые стороны других государств, чтобы настроить их против России.

Ранее Новиков заявил, что Россия и Китай имеют весьма высокий авторитет среди африканских стран. По его словам, особую роль в этом сыграли усилия Советского Союза для освобождения Африки от колониализма.