Скончался миллиардер Сергей Гришин

Фото: youtube.com

Сергей Гришин

Telegram-канал Baza сообщил о смерти российского миллиардера, бывшего совладельца РосЕвроБанка Сергея Гришина. Уточняется, что он скончался 6 марта в возрасте 56 лет. Ранее появилась информация, что около месяца назад бизнесмен был госпитализирован с нарушением мозгового кровообращения.

Как напоминает канал, Гришин известен тем, что за $15 млн продал свой особняк в Санта-Барбаре британскому принцу Гарри и его супруге Меган Маркл. Также Гришин утверждал, что едва не довел экономику России до экономического коллапса в 90-х, придумав схему авизо.

В 1994 году он вместе с партнерами Андреем и Дмитрием Суздальцевыми приобрел банк «Лубянка», который переименовали в РосЕвроБанк. Кроме того, Гришин создал несколько компаний, занимавшиеся девелопментом и логистикой.

8 марта также стало известно о кончине главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика» Александра Нечаева на 37-м году жизни. Причины смерти журналиста пока не сообщались. Его коллега и друг Денис Корсаков рассказал, что Нечаева обнаружили мертвым в квартире в Ташкенте, куда журналист поехал пожить на пару месяцев, а в апреле планировал вернуться в Москву. 6 марта Нечаев перестал выходить на связь, и его друзья попросили ташкентских знакомых проверить, все ли в порядке. Журналиста нашли мертвым на полу квартиры.