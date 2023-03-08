Главред «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев умер в возрасте 36 лет

Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Главный редактор издания «Бюллетень кинопрокатчика» Александр Нечаев

Главный редактор «Бюллетеня кинопрокатчика» Александр Нечаев умер на 37-м году жизни, сообщили в Telegram-канале издания. Причины смерти журналиста пока остаются неясными. Его коллега и друг Денис Корсаков рассказал, что Нечаева обнаружили мертвым в квартире в Ташкенте.

С бесконечной печалью сообщаем о скоропостижной смерти Александра Нечаева, главного редактора «Бюллетеня кинопрокатчика». Саша был невероятно профессиональным и талантливым человеком, обладавшим острейшим умом и добрым сердцем, — говорится в сообщении издания.

Денис Корсаков сообщил KP.RU, что в последний раз они с Нечаевым переписывались 4 марта. Нечаев находился в Ташкенте, куда поехал пожить на пару месяцев, а в апреле планировал вернуться в Москву. 6 марта Нечаев перестал выходить на связь, и его друзья попросили ташкентских знакомых проверить, все ли в порядке.

Они приехали к съемной квартире с хозяином и полицией, открыли дверь и нашли Сашу мертвым. Пока непонятно, что с ним случилось. Возможно, это сердце, — отметил Корсаков.

В Москве у журналиста остались мать и много друзей, добавил он.

Нечаев родился 12 мая 1986 года в городе Марксе Саратовской области, в 2008 году переехал в Москву. Журналист специализировался на теме кино, возглавлял редакцию издания «Бюллетень кинопрокатчика» о российском кинорынке, входящего в агентство Metropolitan Media.

Ранее стало известно о смерти журналиста Александра Цирульникова. Бывший корреспондент Гостелерадио СССР скончался 28 января в возрасте 85 лет.