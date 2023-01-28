Умер журналист, бравший интервью у Юрия Гагарина Умер бывший журналист Гостелерадио СССР Александр Цирульников

В возрасте 85 лет скончался нижегородский журналист и писатель, бывший собственный корреспондент Гостелерадио СССР Александр Цирульников, сообщает пресс-служба губернатора Нижегородской области. Губернатор региона Глеб Никитин опубликовал слова соболезнования в связи с кончиной известного в области журналиста.

В его книгах и репортажах не было сиюминутной конъюнктуры, стремления любой ценой завоевать внимание. Он всегда бережно находил интересные и познавательные моменты, предлагал интересные идеи, был талантливым поэтом и прозаиком, умел находить общий язык с самыми разными людьми, — пишет Никитин.

С 1987 по 1998 был собственным корреспондентом Гостелерадио СССР, с 1998 - старшим редактором нижегородского отделения ГТРК. В разные годы его гостями и собеседниками были Юрий Гагарин, Виктор Коноваленко и Иннокентий Смоктуновский, Леонид Утесов и Дмитрий Шостакович и многие другие.

В начале января стало известно о смерти российского политолога и востоковеда Алексея Малашенко. Он умер в возрасте 71 года. Малашенко считался одним их ведущих российских специалистов по вопросам ислама. За всю свою карьеру он написал 18 книг на русском, английском, французском и арабском языках. С октября 2016 года был руководителем научных исследований института «Диалог цивилизаций».