Системы ПВО за ночь сбили более 100 украинских дронов над Россией Минобороны: российская ПВО за ночь сбила 114 БПЛА, в том числе 70 над Крымом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Дежурными средствами ПВО над российской территорией в ночь на 21 июня уничтожены 114 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ. Наиболее массированная атака шла на Крым, там перехвачено 70 БПЛА.

Еще 43 дрона сбиты над территорией Краснодарского края и один — над Волгоградской областью. Кроме того, российская авиация уничтожила шесть украинских безэкипажных катеров в северо-западной части Черного моря.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в результате падения обломков беспилотника погиб сотрудник котельной в Краснодаре. По его словам, семье погибшего окажут всю необходимую помощь и поддержку.

До этого пресс-служба краснодарского оперштаба информировала, что при падении обломков беспилотника ВСУ в Краснодарском крае пострадали четыре человека. По данным ведомства, повреждения также зафиксировали на здании автовокзала «Южный» в Краснодаре.

В этот же день губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что средства противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник самолетного типа над территорией Клинцовского района. По его словам, в результате попытки атаки пострадавших нет. Минобороны РФ ситуацию не комментировало.