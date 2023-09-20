Симоньян: Карабах всё

Фото: Айк Арутюнян/РИА Новости

Главный редактор медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в Telegram сообщила, что «Карабах всё». Немногим ранее появилась информация, что расположенные в регионе формирования вооруженных сил Армении разоружаются и покидают Карабах.

Карабах всё, — написала Симоньян.

20 сентября МО Азербайджана сообщило, что армянские формирования, действовавшие в регионе, расформировываются. В ведомстве подчеркнули, что реализация этих процессов обеспечивается в координации с российским миротворческим контингентом.

До этого сообщалось, что в Карабахе была достигнута договоренность о полном прекращении боевых действий. Представители армян в регионе заявили, что соглашение удалось заключить при посредничестве командования российского миротворческого контингента.

19 сентября 2023 года Минобороны Азербайджана объявило о начале антитеррористических мероприятий в Карабахе с целью восстановления конституционного строя, пресечения провокаций и вывода армянских войск с территории страны. В ведомстве подчеркнули, что целями ударов будут только военные объекты.