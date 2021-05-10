Шведы рассекретили архивы о присуждении Нобелевской премии Солженицыну

https://static.news.ru/photo/aa1e7826-b19a-11eb-afba-96000091f725_660.jpg Александр Солженицын Фото: Anton Kavashkin/Russian Look/GLOBAL LOOK PRESS

Шведская академия раскрыла список номинантов на Нобелевскую премию, которых обошёл Солженицын в 1970 году. Списки номинантов обычно держатся в секрете 50 лет.

В тот год в седьмой раз на премию был выдвинут и Владимир Набоков. Однако дальнейшего обсуждения его кандидатуры не последовало.

Предложение было отклонено ранее, — коротко пояснил комитет.

Среди имён в обнародованном в понедельник списке много известных литераторов — бразильский писатель Жоржи Амаду, аргентинский прозаик, поэт, публицист Хорхе Луис Борхес, немецкий писатель Генрих Бёлль, швейцарский писатель и драматург Макс Фриш, немецкий писатель Гюнтер Грасс, английский романист Грэм Грин, шведские литераторы Эйвинд Юнсон и Харри Мартинссон, итальянский писатель Альберто Моравиа, чилийский поэт Пабло Неруда, знаменитый французский автор детективов Жорж Сименон, норвежский поэт и прозаик Терьей Весос.

Перед окончательным голосованием Шведская академия обсуждала кандидатуры австралийского писателя Патрика Уайта (1912–1990, лауреат Нобелевской премии по литературе 1973 года «за эпическое и психологическое мастерство, благодаря которому был открыт новый литературный материк»), англо-американского поэта и драматурга Уистена Хью Одена (1907–1973), чилийского поэта Пабло Неруда (1904–1973, лауреат Нобелевской премии по литературе 1971 года «за поэзию, которая со сверхъестественной силой воплотила в себе душу и судьбу целого континента») и французского писателя Андре Мальро (1901–1976).

Кандидатура Александра Солженицына, получившего премию по литературе «за нравственную силу, почерпнутую в традиции великой русской литературы», была выдвинута на эту награду в том году вместе ещё с 75 претендентами.

Получить диплом и денежную составляющую Нобелевской премии Солженицын смог только после высылки из СССР — 10 декабря 1974 года.

Ранее сообщалось, что 14% россиян считают книгу «Архипелаг ГУЛАГ» Александра Солженицына одной из самых переоценённых в истории литературы. Исследование провёл сервис MyBook.

Список переоценённых книг возглавила «Лолита» Владимира Набокова. Среди отечественной классики книгу назвали 33% респондентов, однако критиками труд Набокова признаётся одним из самых выдающихся в XX веке. Далее идут «Война и мир» Льва Толстого (21,9%). Замыкают пятёрку «Анна Каренина» Толстого (11%) и «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (10,4%).

Среди иностранных книг лидирует роман «Над пропастью во ржи» (35%) американского писателя Джерома Сэлинджера, за ним следует Айн Рэнд (США) и её многолетний труд «Атлант расправил плечи» (17,1%). На третьем месте «Очерки по психологии сексуальности» Зигмунда Фрейда (15,3%). На четвёртой позиции повесть Рэя Брэдбери «Вино из одуванчиков» (15%), на пятой — «Ромео и Джульетта» Уильяма Шекспира (13,6%).