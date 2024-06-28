SHOT раскрыл, за что разыскивают мужа «королевы марафонов» SHOT: Алексея Блиновского объявили в розыск за уклонение от уплаты налогов

Telegram-канал SHOT сообщает, что мужа блогера и «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея объявили в розыск в рамках уголовного дела, возбужденного по статье об уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере. По данным канала, всего бизнесмену вменяют три статьи, в том числе легализацию денежных средств и соучастие в преступлениях супруги.

Канал напоминает, что Блиновский в данное время проходит службу по контракту в зоне СВО вместе с адвокатом Эльманом Пашаевым. Юрист в комментарии каналу, назвал розыск Алексея необоснованным, так как он контрактник и его местоположение известно.

Информация о розыске Блиновского появилась в базе данных МВД. При это по какой именно статье разыскивают мужчину, не уточняется. Telegram-канал Mash до этого сообщил, что Алексей Блиновский принимает участие в боевых действиях под Красногоровкой в Донецкой Народной Республике. По его информации, предприниматель перешел в штурмовое подразделение 5-й ОМСБр.

До этого Telegram-канал SHOT сообщил, что суд решил признать компанию Блиновского банкротом из-за нехватки у него денег. По данным источника, у него не хватило средств на обычные расходы. Речь идет об IT-компании «Подари мечту».