Россиянин установил мировой рекорд по проведенному в космосе времени Кононенко стал чемпионом по проведенному в космосе времени

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Олег Кононенко

Российский космонавт Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному времени пребывания в космосе. Он превзошел показатель соотечественника Геннадия Падалки, который за пять полетов набрал в сумме более 878 суток, сообщили в Роскосмосе. Кононенко предстоит находиться на МКС еще восемь месяцев.

Сегодня в 11:30:08 мск Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию в космосе. Он превысил достижение соотечественника Геннадия Падалки, который за пять космических полетов набрал в сумме 878 суток 11 часов 29 минут 48 секунд. Ожидается, что Олег Кононенко наберет в сумме тысячу суток в космосе 5 июня 2024 года в 00:00:20 мск, — говорится в сообщении ведомства.

Космонавт завершит годовую экспедицию 23 сентября этого года. В итоге его суммарный налет составит 1110 суток.

Роскосмос отмечает, что командир отряда находится в годовой экспедиции на борту МКС. Полет является пятым в его карьере.

В январе для Кононенко транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-26» доставил на МКС шоколадные конфеты. Кроме того, семья космонавта Николая Чуба направила ему несколько сувениров, сделанных своими руками.

Накануне Нового года российским космонавтам доставили новогодние подарки. В составе груза было также питание, в том числе мандарины, апельсины, лимоны и грейпфруты.