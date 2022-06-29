Россиянам показали туристический маршрут по любимым местам Путина В Ростуризме показали новый туристический маршрут по любимым местам Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Глава Ростуризма Зарина Догузова заявила об открытии в России туристического маршрута по любимым местам президента страны Владимира Путина. Он называется «Сибирские каникулы» и будет пролегать через территории Красноярского края, Хакасии и Тувы, пишет «Российская газета».

Отмечается, что на полное прохождение маршрута потребуется семь дней, а средняя стоимость проживания в гостиницах составит четыре тысячи рублей за сутки.

Туристы начнут путешествие в Абакане, где в первый день они ознакомятся с мемориальным комплексом на горе Самохвал, побывают в краеведческом музее, посмотрят на курганы Салбыкской степи и изучат древние петроглифы вблизи слияния рек Енисей и Туба.

Во второй день они отправятся на Саяно-Шушенскую ГЭС, самую большую электростанцию в России, а также смогут отдохнуть на горнолыжном курорте «Черемуховый лог» и экокурорте «Гладенькая». Кроме этого, туристов ждет сплав на рафтах по Енисею.

Третий день — поездка в село Шушенское, в котором отбывал ссылку революционер Владимир Ленин. Вблизи Саянского водохранилища можно будет полюбоваться «Енисейскими фьордами», а также заняться рыбалкой. Также будет открыт для посещения природный парк «Ергаки», который славится своими кедрами и скалами уникальных пород.

В четвертый день в парке «Ергаки» туристы смогут увидеть самые популярные объекты, такие как озера Радужное и Каровое, а также скалу Висячий Камень.

В пятый день путешественники продолжат сплав на рафтах, в ходе которого смогут порыбачить и устроить пикник на берегу реки. К концу дня они отправятся в сторону Тувы. На границе с ней будет остановка в Шивилиге, с которого открываются живописные панорамные виды на Долину Царей.

Шестой день пройдет в Туве — туристам покажут местные дацаны (буддийские храмы), национальный музей республики, а также научат местному горловому пению и накормят национальными блюдами.

В последний день можно ознакомиться с кочевой культурой местных народов. День начнется с посещения Бурган-Изи — центра массового паломничества буддистов, там установлен субурган Дючен Лхабаб. После этого туристы смогут побывать в юртах и чумах кочевников. Закончится маршрут посещением Дургеньонского каньона, в котором располагается водопад и панорамная площадка.

Средняя стоимость тура может составить 83 тысячи рублей без учета питания.

Ранее группа российских сенаторов внесла в Госдуму законопроект, закрепляющий на законодательном уровне возможность предоставления услуг винного туризма в стране. Такой формат предполагает посещение виноградарских и винодельческих хозяйств с целью отдыха, знакомства с их деятельностью или участия в сельхозработах без материальной выгоды.