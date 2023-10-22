Россиянам могут улучшить условия безвизовых турпоездок в Китай МИД РФ: Россия и Китай усовершенствуют условия безвиза для туристов

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Россия и Китай разрабатывают новое соглашение о безвизовых поездках для туристических групп, сообщил РИА Новости директор консульского департамента МИД РФ Алексей Климов. По его словам, будут увеличены сроки безвизового пребывания туристов, а также введен электронный документооборот.

Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота, — уточнил Климов.

Групповые безвизовые поездки из России в Китай запустили 1 августа. Через неделю в Москве открылся китайский визовый сервисный центр, через который можно подать документы. Кроме того, россияне могут обращаться за визами с обычными паспортами в генконсульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

Ранее власти Таиланда сообщили, что рассматривают возможность установить безвизовый режим до 90 дней для туристов из России. По словам премьер-министра азиатской страны Сретта Тависина, официально решение еще не приятно, но, предположительно, продолжительный безвиз введут с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года. Тависин считает, что подобный дружественный жест со стороны Таиланда еще сильнее укрепит отношения между государствами.