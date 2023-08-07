Китай открыл в Москве визовый сервисный центр

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Китайский визовый сервисный центр начал работу в Москве, сообщает пресс-служба посольства КНР в России. По информации дипмиссии, центр находится по адресу: улица Василисы Кожиной, дом 1.

7 августа 2023 года посольство Китайской Народной Республики в Российской Федерации официально запустит работу визового сервисного центра в Москве, — сообщили в посольстве.

Визовый центр будет принимать документы по будням с 9.00 до 15.00. Заявителю необходимо заполнить анкету на получение визы на сайте и записаться на прием. В посольстве предупредили, что услуги центра платные.

Кроме того, в пресс-релизе сказано, что граждане России могут также обращаться за визами с обычными паспортами в генконсульства КНР в Екатеринбурге, Хабаровске, Иркутске и Владивостоке.

Ранее исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе сообщала, что средняя цена путевки в Китай после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70–80 тысяч рублей на человека за неделю отдыха. По ее словам, эта цифра усредненная, реальная стоимость может сильно отличаться в зависимости от разных факторов, включая дальность перелета. К примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы.