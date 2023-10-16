Популярная тропическая страна хочет ввести трехмесячный безвиз для россиян Правительство Таиланда планирует ввести 90-дневный безвизовый режим для россиян

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Власти Таиланда рассматривают возможность установить безвизовый режим до 90 дней для туристов из России, сообщил Bangkok Biz News премьер-министр азиатской страны Сретта Тависин. По его словам, официально решение еще не приятно, пока проект находится на доработке.

Решение продлить пребывание российских туристов в Таиланде с 30 дней до 90 дней поможет укрепить сферу туризма в стране, — подчеркнул Тависин.

Предварительно решено, что мера будет временной. Трехмесячный безвиз начнет действовать с 1 ноября 2023 года до 30 апреля 2024 года. Тависин отметил, что в России всегда очень холодные и продолжительные зимы, поэтому 30 дней на пляжном курорте отдыхающим гражданам РФ может быть недостаточно. Вместе с тем политик добавил, что подобный дружественный жест со стороны Таиланда еще сильнее укрепит отношения между государствами.

Ранее замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков сообщил, что Россия активно прорабатывает отмену туристических виз с пятью странами в 2024 году. Речь идет о Саудовской Аравии, Бахрейне, Омане, Малайзии и Кувейте. При этом в посольствах ближневосточных стран рассказали, что особый интерес к поездкам в РФ наблюдается в Кувейте и Бахрейне.