Безвиз с Китаем и Ираном скоро запустят: сколько будут стоить путевки И когда начнутся первые групповые поездки в КНР и Иран

Фото: Zou Jingyi/XinHua/Global Look Press

Безвизовые групповые путевки из России в Китай должны запустить к 1 августа, заявил министр экономического развития Максим Решетников. Вместе с ними планируется начать аналогичные туры в Иран. Когда начнутся первые поездки, сколько они будут стоить и что можно будет увидеть во время отпуска, расскажет NEWS.ru.

Когда отменили групповые поездки в Китай

С началом пандемии коронавируса в 2020-м власти России и Китая взаимно отменили безвизовые групповые поездки, в рамках которых обычно и продавались путевки. Но 8 января 2023-го Китай полностью отменил требования о ПЦР-тестах и соблюдении карантина для иностранцев. До этого сухопутные и морские границы были закрыты, а люди, прилетавшие в Поднебесную и сдававшие тесты, были в основном дипломатами.

Только 15 марта Китай возобновил выдачу разных типов виз в своих консульствах по всему миру. В результате в Москве и Санкт-Петербурге свободные слоты на подачу документов закончились за пару дней, и обратиться за визой стало возможно разве что в конце апреля. Такой ажиотаж в основном создали бизнесмены, объяснили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Соглашение о безвизовом режиме для тургрупп было возобновлено еще в феврале, но групповых безвизовых поездок между странами до сих пор нет: власти не согласовали технические детали, в том числе утверждение списков туроператоров двумя сторонами.

Когда запустят безвиз в Китай и в Иран

Министр экономического развития РФ Максим Решетников заявил, что Россия и Китай уже обменялись списками туроператоров и все необходимые процедуры завершены. Отмечается, что Россия также намерена запустить безвизовые групповые туры в Иран.

«Для быстрой организации путешествия по России с 1 августа заработают „электронные визы“, и к этой же дате мы планируем запустить первые безвизовые групповые поездки с Ираном и Китаем», — сказал Решетников.

Фото: Liu Jinhai/XinHua/Global Look Press

Сколько до этого стоили поездки в Китай

В марте в беседе с NEWS.ru вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщал, что отдельные туроператоры уже продают турпакеты. Например, компания China Travel предлагала недельный экскурсионный тур в Шанхай и Чжанцзяцзе с перелетом из Москвы и обратно, проживанием в четерыхзвездочных отелях с завтраками, экскурсионным обслуживанием, трансферами и медстраховкой для одного человека за 3693$, для двоих — 4332$. Виза оформлялась по прилете и оплачивалась отдельно, как и перелет между двумя городами.

Также у компании «Время путешествий», уполномоченного агентства оператора Tez Tour, путевки на семь ночей в мае на двоих начинались от 189 тыс. руб., на девять ночей — от 212 тыс. руб., на 11 ночей — от 234 тыс. руб., на 14 ночей — от 271 тыс. руб. Агенты охотно предлагали туры в Гонконг, куда россиянам при поездке на 14 дней виза не нужна. Если же туриста интересовал визовый Пекин, ему предлагали заплатить еще 20 тыс. руб. с человека, чтобы забронировать записи в консульстве на конец апреля.

Сколько раньше стоили поездки в Иран

В сентябре 2022 года исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе в интервью NEWS.ru рассказывала, что трехдневные экскурсионные туры с перелетом стартуют от 68 тыс. руб., а недельные — от 104 тыс. руб.

Как отмечают в АТОР сейчас, обширную программу туристам предлагает оператор «Русский Экспресс». К примеру, групповой экскурсионный тур «Золотое кольцо Персии» на семь ночей для одного туриста без перелета будет стоить 97,5 тыс. руб., и это самый дешевый вариант. Остальные предложения — индивидуальные и начинаются от 186,6 тыс. руб. за шесть ночей без перелета.

Фото: Raimund Franken/imagebroker.com/Global Look Press

Сколько теперь будут стоить поездки в Китай и Иран

Ломидзе в беседе с NEWS.ru заявила: средняя цена путевки в Китай и Иран после возобновления безвизовых групповых поездок составит 70–80 тыс. рублей на человека за неделю отдыха. В то же время эксперт уточнила, что цена является очень усредненной. К примеру, поездки в Китай из Владивостока будут заметно дешевле, чем из Москвы. Важно учесть и другие особенности. К примеру, если это поездка на остров Хайнань, то это будет цена за отдых по системе «все включено», а если это континентальный Китай — к примеру, Пекин или Шанхай, то в плане питания в оплату тура войдут только завтраки. Она также отметила, что визовые поездки в Китай сейчас обходятся россиянам примерно на 20% дороже и имеют в основном деловой характер.

На путевки в Иран цены будут сопоставимы, но здесь, конечно, системы «все включено» нет, и отдых будет в основном экскурсионным и на базе завтраков, уточнила Ломидзе. Это связано с тем, что отдыха на море в Иране почти нет. Есть, конечно, остров Киш, но отдых там вряд ли будет таким же массовым, как на Хайнане. Зато поехать можно будет в столицу страны — Тегеран, а также в другие места, в том числе в город цветов и вина Шираз с множеством мечетей и мавзолеев шейхов и поэтов.

Вырастут ли цены на авиабилеты после запуска безвизовых туров

Ломидзе считает, что цены на авиабилеты сейчас уже достаточно высокие, и поднимать их никто не будет. Иначе есть риск просто сбить турпоток. При этом она ожидает, что после начала безвизовых групповых поездок и до конца года Китай посетят сотни тысяч туристов, а Иран (при позитивном сценарии) десятки тысяч. Последнее направление заметно оживится после организации безвиза, полагает глава АТОР.

Фото: Ding Ting/XinHua/Global Look Press

Как расплачиваться в Китае и Иране

Если в Иране нужно иметь с собой иностранную валюту и затем прибегать к услугам обменников, то в Китай можно взять даже некоторые карты UnionPay, которые еще не отключили за рубежом из-за санкций против российских банков. К примеру, недавно за границей перестали работать карты «Тинькофф Банка». Как в конце мая писал NEWS.ru, Газпромбанк сегодня, пожалуй, самый надежный банк для оформления UnionPay. Дело в том, что он почти не подвержен санкциям: через него Евросоюз продолжает платить России за газ. Поэтому карты этого банка больше других застрахованы от блокировки за рубежом.

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