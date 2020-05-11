Россия вышла на третье место по числу заразившихся коронавирусом

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Россия поднялась на третье место в мире по числу подтверждённых случаев заражения коронавирусом, обойдя Великобританию и Италию. По данным на 11 мая, число заражённых в РФ составляет 221 344 человек. В Великобритании ранее сообщалось о 219 183 инфицированных, а в Италии — о 219 070.

Второе место занимает Испания (224 390 случаев), первое — Соединённые Штаты с 1,4 млн инфицированных, — сообщает ТАСС, ссылаясь на официальные заявлений властей.

При этом уточняется, что власти Великобритании и Италии ещё не озвучили данные за 11 мая.

Как писал NEWS.ru, за последние сутки в России выявлено 11 656 новых случаев коронавируса. Из них 46,5% не имели клинических проявлений болезни. Больше всего заболевших за последние 24 часа зафиксировано в Москве и Московской области — 6169 и 1079 соответственно. Затем идут Санкт-Петербург (307), Нижегородская (291) и Смоленская области (164). За последние сутки в стране скончались 94 пациента с коронавирусной инфекцией, выздоровели 5495 человек. Днём ранее прирост заболевших COVID-19 составил 11 012 человек, 9 мая было выявлено 10 817 заражённых, 8 мая сообщалось о 10 699 новых случаях инфицирования.