Россия впервые подняла в небо шесть сверхтяжёлых самолётов

https://static.news.ru/photo/31834be2-57e2-11eb-a21e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Минобороны России/vk.com

Шесть военно-транспортных сверхтяжёлых самолётов Ан-124-100 «Руслан» одновременно поднялись в небо в рамках совместной тренировки экипажей Сещинского и Тверского авиационных полков. Такое произошло впервые в истории России, сообщили в Министерстве обороны.

Там уточнили, что воздушные суда взлетали с аэродрома в Брянской области. Полёты проводились на высоте более 4000 метров, а общая протяжённость маршрута составила свыше 600 километров. При этом средняя скорость самолётов была 500 км/ч.

Полёты прошли в сложных метеоусловиях в виде осадков, низкой облачности и сильных порывов ветра.

Заявленная цель учений — совершенствование навыков молодых экипажей военно-транспортных самолётов в одновременной переброске на большие расстояния личного состава воинских подразделений со штатным вооружением и военной техникой.

Самолёт Ан-124-100 «Руслан» может поднимать в воздух более 120 тонн груза и совершать полёт на расстояние более семи тысяч километров. Одновременно на борту могут находиться до 500 человек личного состава и до восьми единиц автобронетанковой техники.

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