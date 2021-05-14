Россия с 25 мая возобновит авиасообщение ещё с пятью странами

Авиационное сообщение между Россией и Исландией, Мальтой, Мексикой, Португалией и Саудовской Аравией будет возобновлено с 25 мая. Об этом сообщили в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, передаёт ТАСС.
В штабе отметили, что решение
В настоящее время Россия восстановила регулярное авиасообщение с Арменией, Азербайджаном, Белоруссией, Индией, Казахстаном, Вьетнамом, Венесуэлой, Грецией, Германией. Сингапуром, Сербией, Эфиопией, Катаром, Киргизией, Южной Кореей, Египтом, ОАЭ, Швейцарией, Шри-Ланкой, Узбекистаном, Финляндией, Японией, Мальдивами, Кубой и Сейшелами.
До 1 июня приостановлено авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией по причине ухудшения эпидемиологической обстановки.
Ранее власти Турции заявили о том, что с 17 мая начнут снимать ограничения, введённые 29 апреля из-за вспышки коронавирусной инфекции.