Россия откажется от противоракетной РЛС в Казахстане

Россия решила аннулировать соглашение с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» в национальной Системе предупреждения о ракетном нападении.
В последний раз соглашение с Астаной продлили в 2014 году. Теперь премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину разработать и внести в Государственную думу проект соглашения о денонсации документа.
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Как писал NEWS.ru, в конце 2019 года Минобороны анонсировало создание вокруг страны «сплошного радиолокационного поля», которое позволит российским военным отслеживать пуски крылатых ракет и подъём боевой авиации на удалении от границ.
Военно-космические силы России уже получили средство дальней разведки нового поколения — радиолокационную станцию «Контейнер».
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