Россия откажется от противоракетной РЛС в Казахстане

https://static.news.ru/photo/b9bbf5a8-b47d-11ea-9a5f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Юрьев/РИА Новости

Россия решила аннулировать соглашение с Казахстаном об использовании радиолокационной станции (РЛС) «Балхаш» в национальной Системе предупреждения о ракетном нападении.

В последний раз соглашение с Астаной продлили в 2014 году. Теперь премьер-министр Михаил Мишустин поручил кабмину разработать и внести в Государственную думу проект соглашения о денонсации документа.

По информации «Парламентской газеты», решение принято после строительства под Орском надгоризонтной станции дальнего обнаружения «Воронеж-М», которая сможет отслеживать пуски ракет на расстоянии до шести тысяч километров.

Как писал NEWS.ru, в конце 2019 года Минобороны анонсировало создание вокруг страны «сплошного радиолокационного поля», которое позволит российским военным отслеживать пуски крылатых ракет и подъём боевой авиации на удалении от границ.

Военно-космические силы России уже получили средство дальней разведки нового поколения — радиолокационную станцию «Контейнер».