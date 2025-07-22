Россия обошла Германию по производству одного напитка Россия вытеснила Германию с пятого места в мире по объемам производства пива

Россия вытеснила Германию с пятого места в мире по объемам производства пива, пишет издание Handelsblatt со ссылкой на производителя хмеля BarthHaas. По его данным, в РФ производят 9,1 млрд литров пива в год, в Германии — 8,4 млрд.

При этом еще пять лет назад отрыв Германии от России составлял 1,4 млрд литров. На первом месте рейтинга — Китай с 34 млрд литров, на втором — Соединенные Штаты с 18 млрд.

Ранее сообщалось, что Россия в январе — мае увеличила ввоз пива из Китая до рекордных $13,5 млн (1 млрд рублей). Отмечается, что это в 1,6 раза больше прошлогоднего объема. Больше всего пива у китайцев за этот период приобрел Тайвань ($63,7 млн — 5 млрд рублей), а Мьянма потратила на пенное $28,1 млн (2,2 млрд рублей).

Тем временем появилась информация, что пиво в России к весне 2026 года подорожает на 10–20%. По словам кандидата экономических наук, начальника отдела научных исследований ИМЭС Татьяны Федоровой, потребители пива перейдут в сегмент крепкого алкоголя и оттянутся к конкурентам с более низкими ценами.