Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий Кремль: Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий

Россия готова к переговорам по Украине без предварительных условий, сказано на официальном сайте Кремля. В частности, РФ хочет приступить к переговорному процессу, который ликвидирует первопричины кризисной ситуации, сложившейся между Москвой и Киевом.

Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами, — сказано в сообщении.

До этого президент РФ Владимир Путин объявил перемирие с Киевом в дни 80-летия Победы. В сообщении Кремля указано, что, по мнению России, Украина должна последовать этому примеру.

В МИД РФ заявили, что международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей российскими выступает императивом в разрешении конфликта на Украине. Как указал глава ведомства Сергей Лавров, также речь идет о невступлении украинской стороны в НАТО.

Ранее депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что РФ готова прийти к соглашению с Украиной при условии, что страна признает российские территории в юридическом порядке. Так он отреагировал на сообщения о готовности Киева отказаться от 20% земель, пока они будут считаться признанными де-факто.