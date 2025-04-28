Лавров назвал два фактора императивом в урегулировании на Украине Лавров счел императивом в урегулировании признание Крыма и Донбасса российскими

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Сергей Лавров

Международное признание Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей российскими выступает императивом в разрешении конфликта на Украине, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью бразильской газете O Globo. С ним можно ознакомиться на официальном сайте ведомства.

Императивом является международное признание российской принадлежности Крыма, Севастополя, ДНР, ЛНР, Херсонщины и Запорожья. Все обязательства Киева должны быть юридически закреплены, иметь механизмы обеспечения и носить бессрочный характер, — отметил министр.

По словам главы внешнеполитического ведомства, одной из двух основ для окончательного и отвечающего интересам безопасности Москвы разрешения конфликтной ситуации является невступление украинской стороны в Североатлантический альянс, подтверждение Киевом своего нейтрального и внеблокового статуса в соответствии с Декларацией о государственном суверенитете Украины 1990 года. Что касается второго момента, то речь идет о преодолении последствий правления сформировавшегося в результате путча в феврале 2014 года режима в Киеве, включая его действия по законодательному и физическому истреблению всего русского, отметил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что, по его мнению, украинский лидер Владимир Зеленский готов отказаться от требований вернуть Крым. Хозяин Белого дома напомнил, что присоединение полуострова к территории России произошло 12 лет назад.