Россия должна выплатить Навальному €8,5 тысячи из-за Болотной площади

https://static.news.ru/photo/28aeb9ec-2340-11eb-bd35-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал российские власти выплатить блогеру Алексею Навальному €8,5 тысячи из-за задержания на Болотной площади 6 мая 2012 года.

Оппозиционер подал иск совместно с иском Вадима Гунько, он тоже был задержан на Болотной. Гунько должен получить от России €75 тысяч компенсации. В решении суда указано, что были нарушены права обоих истцов на свободу, неприкосновенность, свободу собрания и на независимое судебное разбирательство, сообщает MK.RU.

Митинг оппозиции на Болотной площади в Москве 6 мая 2012 года перерос в столкновения с полицией. Фигурантами уголовного дела по статье «Массовые беспорядки» стали около 30 человек.

Как писал NEWS.ru, фигуранты «болотного дела» Сергей Удальцов и Леонид Развозжаев обратились в Верховный суд РФ с просьбой отменить вынесенные им приговоры. В качестве основания для отмены приговоров они указали решение ЕСПЧ. Европейский суд установил, что Развозжаев и Удальцов были осуждены с нарушением ч. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.