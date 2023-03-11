Российскую систему распознавания лиц научат узнавать медведей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отечественный разработчик систем распознавания лиц NtechLab проводит тестирование аналогичной системы для распознавания диких животных, в частности, медведей, пишет «Коммерсант». Она позволит предотвращать вторжение таких животных в населенные пункты.

Испытания проводятся в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО). NtechLab совместно с Юганским заповедником, заповедником Малая Сосьва, а также детским технопарком «Кванториум» интегрировали в систему видео с медведями. На основании этой базы система будет отличать медведей, приближающихся населенному пункту, от любого другого объекта и посылать сигнал работникам заповедника. Получив его, те смогут отогнать хищника на безопасное расстояние без его ликвидации.

В апреле компания NtechLab намерена провести испытания системы в поселке Пионерский под Югорском. Предполагается, что коммерческая эксплуатация разработки начнется в следующем году.